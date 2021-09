Inter Miláno si po prehre s Realom napravil chuť

Miláno 19. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa rýchlo otriasli z úderu, ktorý utŕžili v týždni v 1. kole Ligy majstrov, keď gólom z 89. minúty prehrali doma s Realom Madrid 0:1. V sobotu si napravili chuť vysokým víťazstvom 6:1 v zápase 4. kola talianskej Serie A proti Bologni. Tá pritom vstúpila do sezóny úspešne a proti "modro-čiernym" zaznamenala vôbec prvú prehru.



"Mal som trochu obavy. V zápase s Realom Madrid sme si zaslúžili viac. Nevedel som, ako zareagujeme. Chlapci však pristúpili k tomuto zápasu tým najlepším možným spôsobom. Niekedy si vypracujete 18 šancí a nedáte gól. My sme rýchlo prekonali obrannú hrádzu súpera a to nám pomohlo," vydýchol si tréner Interu Simone Inzaghi, ktorého citoval portál Football Italia.



Ku kanonáde sa pripojil aj Milan Škriniar. Slovenský reprezentačný obranca v 30. minúte rozvlnil sieť hlavičkou po rohovom kope a zvýšil na priebežných 2:0. "Povedali sme si, že na súpera musíme okamžite vybehnúť a zlomiť ho. Ten hnev v nás zostal ešte zo stredy," vyhlásil Škriniar, ktorý dal svoj druhý gól v sezóne. "Som rád, že som skóroval, no viac ma teší výkon celého tímu. Od začiatku zápasu sme hrali výborne a rýchlo sme obrali súpera o akékoľvek nádeje. Po dvoch negatívnych výsledkoch bolo pre nás dôležité zvíťaziť. Od prvej minúty sme mohli u nás vidieť zlepšený prístup. Snažil som sa pomôcť spoluhráčom, neviem, či sa pokladám za lídra, ale určite chcem vydať zo seba maximum," dodal slovenský stopér pre klubový web.



Viac ako raz sa z domácich hráčov trafil Edin Džeko, ktorý rozvlnil sieť dvakrát po prestávke. Tréner Inzaghi priznal, že podľa pôvodného plánu reprezentant Bosny a Hercegoviny ani nemal nastúpiť. "Chcel som ho dnes nechať oddychovať, no po polhodine hry sa zranil Joaquin Correa a Alexis Sanchez ešte nemôže hrať 70 minút. Nechal som tak napokon odpočívať Hakana Calhanoglua a Ivana Perišiča," prezradil kouč "nerazzurri".



Slová chvály si po stretnutí vyslúžil aj krajný záložník Denzel Dumfries. Dvadsaťpäťročný Holanďan síce nedal gól, no pri svojom debute po prestupe z PSV Eindhoven dvakrát asistoval a mal aj ďalšie veľké šance. "Skvelé predstavenie. Zapadol do mužstva rýchlejšie, ako sme očakávali. Má kvalitu, je schopný sa učiť. Sme viac ako spokojní," pochvaľoval si nového zverenca Inzaghi.



Bologna v prvých troch dueloch sezóny dvakrát vyhrala a raz remizovala, no súboj s úradujúcim majstrom ju vrátil na zem. "Zápas sa skončil do prestávky. My sme hrali, oni dávali góly. Polčasový výsledok bol pre nás tvrdý a po zmene strán sme sa úplne stratili. Keď takto hráte proti šampiónovi, akým je Inter, zaplatíte za to," povzdychol si tréner Bologne Siniša Mihajlovič.