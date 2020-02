Inter vyhral derby s AC z dvojgólového deficitu prvýkrát od roku 1949

Miláno 10. februára (TASR) - Nedeľňajšie Derby della Madonnina v rámci 23. kola talianskej futbalovej Serie A sa stalo korisťou Interu Miláno. Na San Sire domáci síce prehrávali s mestským rivalom AC po prvom polčase 0:2, ale po zmene strán skóre štyrmi gólmi otočili a triumfovali 4:2. Dostali sa tiež na čelo tabuľky o skóre pred obhajcu Juventus Turín, ktorý zakopol na pôde Hellasu Verona 1:2. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral za Inter celý zápas a inkasoval žltú kartu.



"Nerazzurri" v prvom polčase nehrali dobre a pykali, keď v jeho závere inkasovali dva góly. Najprv Zlatan Ibrahimovič pripravil v 40. minúte gólovú pozíciu pre Anteho Rebiča a v nadstavení sám hlavou zblízka po rohovom kope zvýšil už na 2:0. "Comeback" Interu spustil päť minút po prestávke stredopoliar Marcel Brozovič, ktorý mal pri neúčasti brankára Samira Handanoviča na rukáve kapitánsku pásku. Už o dve minúty vyrovnal Mattias Vecino a obrat dokonal v 70. minúte obranca Stefan de Vrij hlavičkou po rohu. Víťazstvo korunoval útočník Romelu Lukaku v 93. minúte. Pre Inter mal triumf v derby o to sladšiu príchuť, že sa mu proti "rossoneri" podarilo vyhrať z dvojgólového deficitu prvýkrát od roku 1949.



"Je to špeciálna noc, pretože v prvom polčase sme mali také ťažkosti, do akých sme sa v tejto sezóne ešte nedostali. Hrozil nám zahanbujúci debakel. Musím však zložiť chlapcom kompliment, ako sa s tým dokázali vyrovnať. Našli rovnováhu, fantasticky si verili a pochopili, čo musia zlepšiť. Sme na správnej ceste," citoval klubový web trénera Interu Antonia Conteho. Ten si zachoval chladnú hlavu, keď sa ho novinári pýtali po opätovnom nadobudnutí líderskeho postu, ako vidí šance na titul: "Je ešte príliš skoro hovoriť o Scudette. Hoci máme právo snívať. Teraz nás čaká naozaj rušné obdobie, musíme si počkať, ako to skončí. V stredu máme semifinále Coppa Italia, potom hráme na pôde Lazia. Musíme byť pokojní a trpezliví, pretože séria dobrých výsledkov nepríde naraz. Ale dnes chlapci demonštrovali veľkú silu a schopnosti."



Druhopolčasový kolaps mužstva trénera Stefana Pioliho si nevedel poriadne vysvetliť ani Ibrahimovič. "Ťažko to pochopiť. V prvom polčase sme boli takmer perfektní a v druhom polčase to bolo presne naopak. Dostali sme prvý gól a stratili sme vieru. Dostali sme druhý gól a všetko nám spadlo. Inter v prvom polčase vôbec nevyzeral ako tím, ktorý je v tabuľke druhý. Potom však po prestávke demonštroval to, prečo je tam kde je," citovala švédskeho kanoniera agentúra AFP.