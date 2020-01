Inter vyhral na San Paolo po 22 rokoch, Lukaku s klubovým rekordom

Rím 7. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zostávajú aj po 18. kole na čele tabuľky talianskej Serie A o skóre pred druhým Juventusom Turín. Pod pondelňajšie víťazstvo 3:1 na pôde SSC Neapol sa dvomi gólmi podpísal kanonier Romelu Lukaku, ktorý sa tak zapísal do klubovej histórie.



Lukaku otvoril skóre po necelej štvrťhodine hry po sóle cez polovicu ihriska, o 19 minút neskôr pridal svoj druhý presný zásah aj vďaka chybe domáceho brankára Alexa Mereta. Belgický útočník nadviazal na svoje dva góly z predvianočného duelu s FC Janov. Zažíva vydarený vstup do najvyššej talianskej súťaže, vo svojich prvých 18 súbojoch v Serii A nastrieľal dokopy 14 gólov, čím sa postaral o klubový rekord. Christian Vieri skóroval vo svojej prvej sezóne v drese Interu (1999/2000) 13-krát v úvodných 18 dueloch. Navyše Lukaku strelil desať gólov na súperových ihriskách. "Na rekordy a štatistiky nemyslím, iba chcem pomôcť tímu k víťazstvám. Odohrali sme skvelý zápas, touto výhrou sme každému poslali správu. Som šťastný z toho, aké výkony momentálne predvádzame a ako napredujeme vďaka tvrdej práci," povedal Lukaku pre klubovú webstránku.



Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Interu Antonio Conte. "Ešte pred pár týždňami nazývali Romelua somárom. Netreba ho teraz vychvalovať, on hral celý čas vynikajúco. Vždy som obdivoval jeho výkony. Chcel som ho do mužstva už v Juventuse či Chelsea," uviedol Conte na adresu 26-ročného útočníka. Päťdesiatročný tréner slávil svoj jubilejný stý triumf v Serii A, no vôbec prvý na ihrisku SSC: "Sme veľmi šťastní. Vybojovali sme dôležité víťazstvo, vyhrať na Stadio San Paolo nie je nikdy ľahké. Neapol v uplynulých rokoch dýchal Juventusu na chrbát, kým Inter výrazne zaostával za najlepšími. Tento rok sme medzeru zavreli. Hráči ukázali guráž, zanietenie, som veľmi spokojný," doplnil Conte, ktorému na 100 ligových víťazstiev stačilo 145 stretnutí.



Za domácich znížil ešte v prvom polčase poľský zakončovateľ Arkadiusz Milik, ale v 62. minúte spečatil triumf hostí Lukakuov kolega z útoku Lautaro Martinez. Inter vyhral v Neapole prvýkrát od októbra 1997. "Urobili sme množstvo chýb. Všetky tri góly sme si dali vlastne sami," citovala agentúra AFP trénera SSC Gennara Gattusa.



Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar odohral za Inter celý zápas. V 84. minúte však dostal žltú kartu a pre kartový trest bude chýbať milánskemu tímu v ďalšom ligovom súboji proti Atalante Bergamo, rovnako ako stredopoliar Nicolo Barella. "Mrzí ma, že nám budú proti Atalante chýbať Milan Škriniar aj Nicolo Barella. Netreba však zabúdať, že v uplynulých týždňoch sme mali množstvo absencií, no náhradníci dokázali svojimi výkonmi zdvihnúť latku. Musíme opäť vydať zo seba maximum," dodal Conte.