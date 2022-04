Inter zdolal AS Rím 3:1 a dostal sa na čelo tabuľky

Serie A - 34. kolo:



Inter Miláno - AS Rím 3:1 (2:0)



Góly: 30. Dumfries, 40. Brozovič, 52. Martinez - 85. Mchitarjan



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/







FC Benátky - Atalanta Bergamo 1:3 (0:1)



Góly: 80. Crnigoj - 44. Pašalič, 47. Zapata, 63. Muriel







FC Turín - Spezia Calcio 2:1 (1:0)



Góly: 4. a 69. Lukič (prvý z 11 m) - 90.+6 Manaj (z 11 m)



/D. Strelec (Spezia) hral od 70. minúty/

Rím 23. apríla (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom zvíťazili v sobotňajšom šlágri 34. kola Serie A doma nad AS Rím 3:1. Základ triumfu položili v prvom polčase, v ktorom si vybudovali dvojgólový náskok.Obhajcovia titulu sú na čele tabuľky o bod pred AC Miláno, tretí SSC Neapol stráca napäť bodov. AS Rím figuruje na piatom mieste.Atalanta Bergamo ukončila minisériu troch prehier. V sobotnom zápase uspeli jej hráči na trávniku posledného tímu tabuľky FC Benátky 3:1 a upevnili si ôsmu priečku.Spezia podľahla FC Turín 1:2, oba góly domácich strelil srbský stredopoliar Saša Lukič. V drese hostí nastúpil v 70. minúte slovenský útočník David Strelec, no nepresadil sa. Bol to jeho prvý štart za Speziu od 6. januára.