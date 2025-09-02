Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Šport

Inter získal na hosťovanie Akanjiho z Manchestru City

.
Na snímke Manuel Akanji. Foto: TASR/AP

Tridsaťročný univerzálny obranca zo Švajčiarska, ktorý môže hrať v strede aj na oboch krajoch defenzívy, prišiel do City v lete 2022 a počas troch sezón odohral za klub 136 zápasov.

Autor TASR
Miláno 2. septembra (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno získal na hosťovanie do konca sezóny Manuela Akanjiho z Manchestru City. Zmluva obsahuje aj záväznú opciu na trvalý prestup v prípade splnenia bližšie nešpecifikovaných podmienok.

Tridsaťročný univerzálny obranca zo Švajčiarska, ktorý môže hrať v strede aj na oboch krajoch defenzívy, prišiel do City v lete 2022 a počas troch sezón odohral za klub 136 zápasov. S tímom vyhral dvakrát Premier League, raz Ligu majstrov, Pohár FA, Community Shield Superpohár UEFA a MS klubov.

Za národné mužstvo nastúpil do 71 duelov a vlani ho zaradili do All-star tímu EURO, na ktorom sa Švajčiari prebojovali do štvrťfinále. V ňom prehrali s Anglickom, keď práve Akanji nepremenil rozhodujúcu jedenástku v rozstrele.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy