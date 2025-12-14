< sekcia Šport
Inter zvíťazil v Janove 2:1 a ju opäť na čele Serie A
Inter viedol do polčasu 2:0 po góloch Yanna Bissecka a Lautara Martineza, po prestávke už len skorigoval Vitinha.
Autor TASR
Rím 14. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sú opäť na čele talianskej Serie A. „Nerazzurri“ využili zaváhanie AC Miláno a Neapola a po víťazstve v Janove 2:1 majú pred svojimi súpermi bodový, resp. dvojbodový náskok.
Inter viedol do polčasu 2:0 po góloch Yanna Bissecka a Lautara Martineza, po prestávke už len skorigoval Vitinha.
Práve mestský rival AC stráca na Inter bod, „rossoneri“ remizovali v domácom dueli so Sassuolom 2:2. Po tom, čo hostia otvorili skóre, sa dvakrát presadil domáci obranca Davide Bartesaghi. Ani to však nestačilo na tri body, keďže na 2:2 vyrovnal v 77. minúte Francúz Armand Lauriente.
V Udine, kde hral Neapol, mali hostia častejšie loptu na kopačkách, ale čistejšie šance mali domáci. Dvakrát im dokonca arbitri neuznali gól, raz pre ofsajd a raz pre faul. Potom však v 73. minúte napriahol spoza šestnástky Jurgen Ekkelenkamp a vymietol pravý horný roh brány. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil po dvojzápasovej pauze vynútenej pre svalové zranenie, hral do 61. minúty.
Druhé víťazstvo v ročníku zaznamenala Verona, na ihrisku Fiorentiny zvíťazila 2:1.
Inter viedol do polčasu 2:0 po góloch Yanna Bissecka a Lautara Martineza, po prestávke už len skorigoval Vitinha.
Práve mestský rival AC stráca na Inter bod, „rossoneri“ remizovali v domácom dueli so Sassuolom 2:2. Po tom, čo hostia otvorili skóre, sa dvakrát presadil domáci obranca Davide Bartesaghi. Ani to však nestačilo na tri body, keďže na 2:2 vyrovnal v 77. minúte Francúz Armand Lauriente.
V Udine, kde hral Neapol, mali hostia častejšie loptu na kopačkách, ale čistejšie šance mali domáci. Dvakrát im dokonca arbitri neuznali gól, raz pre ofsajd a raz pre faul. Potom však v 73. minúte napriahol spoza šestnástky Jurgen Ekkelenkamp a vymietol pravý horný roh brány. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil po dvojzápasovej pauze vynútenej pre svalové zranenie, hral do 61. minúty.
Druhé víťazstvo v ročníku zaznamenala Verona, na ihrisku Fiorentiny zvíťazila 2:1.
Serie A - 15. kolo:
FC Janov - Inter Miláno 1:2 (0:1)
Góly: 68. Vitinha - 6. Bisseck, 38. Martinez
Udinese Calcio - SSC Neapol 1:0 (0:0)
Gól: 73. Ekkelenkamp
/S. Lobotka (Neapol) do 61. min/
ACF Fiorentina - Hellas Verona 1:2 (0:1)
Góly: 69. Nunez (vlastný) - 42. a 90.+3 Orban
AC Miláno - Sassuolo Calcio 2:2 (1:1)
Góly: 34. a 47. Bartesaghi - 13. Kone, 77. Lauriente
FC Janov - Inter Miláno 1:2 (0:1)
Góly: 68. Vitinha - 6. Bisseck, 38. Martinez
Udinese Calcio - SSC Neapol 1:0 (0:0)
Gól: 73. Ekkelenkamp
/S. Lobotka (Neapol) do 61. min/
ACF Fiorentina - Hellas Verona 1:2 (0:1)
Góly: 69. Nunez (vlastný) - 42. a 90.+3 Orban
AC Miláno - Sassuolo Calcio 2:2 (1:1)
Góly: 34. a 47. Bartesaghi - 13. Kone, 77. Lauriente