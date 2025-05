Isak možno stihne záverečný duel s Evertonom, Howe: Dosiahol pokrok

Newcastle 23. mája (TASR) - Futbalistov Newcastlu United možno v záverečnom 38. kole anglickej Premier League posilní Alexander Isak. Tréner Eddie Howe v piatok oznámil, že švédsky útočník je na tom zdravotne lepšie a mužstvu môže byť k dispozícii.



Isak je s 23 gólmi a šiestimi asistenciami ofenzívnym lídrom „strák“ a v tabuľke strelcov zaostáva len za Mohamedom Salahom z FC Liverpool (28). Posledné stretnutie s Arsenalom (0:1) vynechal pre zranenie slabín. „Ide mu to celkom dobre. Ešte s nami netrénoval, ale počas týždňa dosiahol dobrý pokrok. Najbližšie dva dni budú absolútne kľúčové a potvrdia jeho dostupnosť. Je ťažké teraz povedať niečo viac. Kým s nami netrénuje, nevieme, ako zareaguje na tréning a zápasové nároky. Nasadíme ho len vtedy, ak bude schopný prispieť. Momentálne na to potenciálne príležitosť má,“ citovala Howea agentúra AP.



Jeho zverencov čaká kľúčový zápas na pôde Evertonu, záverečné kolo totiž rozlúskne zisk miesteniek do pohárovej Európy. Medzi tretím miestom zaručujúcim účasť v Lige majstrov a siedmou priečkou zaisťujúcou Konferenčnú ligu je len trojbodový rozdiel. Newcastle figuruje na štvrtej pozícii.