Isak na odchode z Newcastlu, trénuje oddelene od zvyšku tímu

Londýn 6. augusta (TASR) - Budúcnosť švédskeho futbalistu Alexandra Isaka v Newcastli United je naďalej otázna. Podľa britských médií mu v klube povedali, aby trénoval oddelene od zvyšku tímu.



Meno 25-ročného útočníka sa už dlhšie spája s prestupom do FC Liverpool, transferová čiastka by mohla byť britským rekordom. Isak chýbal v predsezónnej príprave Newcastlu, nezúčastnil sa ani na turné v Singapure a Kórejskej republike, čo zdôvodňoval menším zranením stehenného svalu. Namiesto toho odletel do Španielska, kde trénoval v priestoroch svojho bývalého klubu Real Sociedad San Sebastian. Medzičasom sa vrátil na sever Anglicka, ale podľa Sky Sports ho klub inštruoval, aby trénoval individuálne. „Musíte si zaslúžiť právo trénovať s nami. My sme Newcastle United,“ povedal tréner „strák“ Eddie Howe ešte skôr počas prípravy.



Klub Premier League, v ktorého kádri bol v uplynulých sezónach aj slovenský brankár Martin Dúbravka, mal odmietnuť ponuku FC Liverpool na prestup Isaka v hodnote 110 miliónov libier. Newcastle si ho cení údajne na 150 miliónov libier. Isak deklaroval záujem z klubu odísť, hoci má platný kontrakt ešte na tri roky. Howe však chce, aby švédsky reprezentant, ktorý v uplynulej sezóne strelil v Premier League 23 gólov, v tíme pokračoval.