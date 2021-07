Jadon Sancho smeruje do Manchestru United za 85 miliónov eur

Dortmund 30. júna (TASR) – Útočník Jadon Sancho prestupuje z Borussie Dortmund do Manchestru United.



„Anglický klub zaplatí odstupné 85 miliónov eur a s bonusmi sa táto suma v najbližších rokoch vyšplhá až na 95 miliónov eur," informuje agentúra DPA. Oficiálny podpis zmluvy by mal prebehnúť vo štvrtok. Anglický reprezentant sa podľa medializovaných informácií upíše červeným diablom na päť rokov.



Sancho prišiel do Dortmundu v roku 2017 z Manchestru City za 7,5 milióna eur a jeho zmluva s bundesligistom vyprší v júni 2023. V najvyššej nemeckej súťaži odohral 21-ročný hráč 104 stretnutí, v ktorých strelil 38 gólov a zaznamenal 51 gólových prihrávok.



Sancho je druhým najdrahším prestupom v histórii BVB. V roku 2017 odišiel Francúz Ousmane Dembélé za 105 miliónov eur do FC Barcelona. Táto suma medzičasom stúpla vďaka bonusom na 135 miliónov eur.