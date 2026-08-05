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Streda 5. august 2026Meniny má Meniny má Hortenzia
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Jaissle sa stal novým trénerom Newcastlu United

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Na snímke Matthias Jaissle. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný Jaissle, ktorý doteraz viedol Al-Ahli, sa stretol s hráčmi Newcastlu už cez víkend v predsezónnom tréningovom kempe v Španielsku.

Autor TASR
Londýn 5. augusta (TASR) - Novým trénerom anglického futbalového klubu Newcastle United sa v stredu stal Matthias Jaissle, ktorý na poste nahradil Eddieho Howea. Ten rezignoval na pozíciu hlavného trénera minulý piatok. Vo funkcii pôsobil v uplynulých piatich sezónach.

Tridsaťosemročný Jaissle, ktorý doteraz viedol Al-Ahli, sa stretol s hráčmi Newcastlu už cez víkend v predsezónnom tréningovom kempe v Španielsku. Anglický klub by mal za jeho služby zaplatiť Al-Ahli kompenzáciu vo výške deväť miliónov libier.

„Je neuveriteľná česť stať sa hlavným trénerom Newcastle United. Je to jeden z najväčších klubov v európskom futbale s jedinečnou históriou, identitou a základňou fanúšikov a som nadšený, že túto vášeň a puto zažijem na vlastnej koži. Keď sa vám do cesty dostane Newcastle, všimnete si to. V posledných rokoch som pozorne sledoval cestu klubu a pokrok, ktorý dosiahol,“ vyhlásil nemecký tréner. Informovala agentúra dpa.
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