Streda 20. august 2025
Jamajský krídelník Bailey zamieril z Aston Villy do AS Rím

Na snímke vpravo hráč Trnavy Lukáš Štetina a hráč Aston Villy Leon Bailey v priateľskom futbalovom zápase FC Spartak Trnava - Aston Villa v Trnave v sobotu 20. júla 2024. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Bailey pôsobil v rokoch 2013 - 2015 v AS Trenčín a do Aston Villy sa dostal po angažmánoch v Genku a Leverkusene.

Autor TASR
Rím 20. augusta (TASR) - Jamajský futbalový krídelník Leon Bailey prišiel z Aston Villy do AS Rím na hosťovanie do konca sezóny 2025/2026. Súčasťou dohody je aj opcia na odkúpenie za vyše 20 miliónov eur. Taliansky klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Bailey pôsobil v rokoch 2013 - 2015 v AS Trenčín a do Aston Villy sa dostal po angažmánoch v Genku a Leverkusene. V novom pôsobisku bude hrať s číslom 31. Stal sa prvým jamajským futbalistom v histórii AS Rím. V sezóne 2024/2025 odohral za Aston Villu 38 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil v nich dva góly.
