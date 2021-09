James Rodriguez prestúpil z Evertonu do katarského Al-Rayyanu

Londýn 22. septembra (TASR) – Kolumbijský futbalový stredopoliar James Rodriguez prestúpil z FC Everton do katarského klubu Al-Rayyan. Výšku odstupného nezverejnili. Dvojnásobný účastník MS si po príchode do Goodison Parku v roku 2020 rýchlo vybojoval miesto v základnej jedenástke Evertonu.



Po príhode talianskeho kouča Carla Ancelottiho však väčšinou sedel iba na lavičke náhradníkov. Príliš veľa šancí mu nedával ani Ancelottiho nástupca na lavičke karameliek Rafael Benitez. „Prestup Jamesa Rodrigueza do Kataru sa zrodil v špeciálnej situácii," uviedol pre britské médiá Benitez deň po vypadnutí Evertonu s Queen´s Park Rangers v Anglickom ligovom pohári.