Japonec Endo upadol do bezvedomia a museli ho odniesť na nosid

Stuttgart 6. novembra (TASR) - Japonského futbalového stredopoliara Watarua Enda museli odniesť na nosidlách po tom, čo v utorňajšom zápase Stuttgartu s Herthou Berlín (2:1) upadol do bezvedomia.



Endo sa zrútil na zem po tom, čo sa zrazil hlavou so súperom a potreboval dlhšie ošetrovanie na trávniku. "Na trávniku bol v bezvedomí, no v sanitke už opäť reagoval," uviedol klub.



Dvadsaťdeväťročný kapitán Stuttgartu patrí k oporám Japonska. V národnom tíme odohral doteraz 43 zápasov a figuruje aj v nominácii do Kataru. Po utorňajšom zranení je však otázne, či sa dostane aj na MS. Japonsko odohrá prvý duel 23. novembra proti Nemecku a v skupine sa stretne aj s Kostarikou a Španielskom. Informovala agentúra AP.