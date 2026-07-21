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Javorček mieri zo Slavie Praha na hosťovanie do Bohemiansu

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Na snímke vpravo hráč Slovenska Dominik Javorček a hráč Nemecka Nnamdi Collins počas prípravného zápasu medzi Slovensko 21 - Nemecko 21 v Trnave v piatok 21. marca 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dvadsaťtriročný obranca bude v tíme hosťovať z iného pražského tímu Slavie.

Autor TASR
Praha 21. júla (TASR) - Slovenský futbalista Dominik Javorček by mal v nasledujúcej sezóne hrať za Bohemians 1905 Praha. Dvadsaťtriročný obranca bude v tíme hosťovať z iného pražského tímu Slavie.

Javorček prestúpil k „zošívaným“ pred rokom v lete zo Žiliny, no ešte pred štartom ročníka najvyššej českej súťaže sa zranil a nastúpil napokon v jedinom stretnutí. S „klokanmi“ už odštartoval letnú prípravu. „V najbližších hodinách dotiahneme jeho hosťovanie,“ uviedol podľa webu sport.cz športový riaditeľ Bohemiansu Miroslav Držmíšek.
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