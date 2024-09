Javorček pred zápasmi SR21 s Maďarskom a Bieloruskom: Budú náročné

Šamorín 4. septembra (TASR) - Už stálicou slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov je krajný obranca Dominik Javorček. Dvadsaťjedenročný odchovanec Žiliny, ktorý koncom augusta odišiel z MŠK na hosťovanie do bundesligového tímu Holstein Kiel, figuruje v nominácii Jaroslava Kentoša na prvé dva prípravné zápasy v sezóne 2024/25.



Slovákov čaká najskôr 5. septembra stretnutie s Maďarskom v Budapešti. O päť dní neskôr si slovenskí mladíci zmerajú sily v cyperskom Achnase s rovesníkmi z Bieloruska. "Tak ako každý jeden medzinárodný zápas, bude to aj tentoraz veľmi náročné a ťažké. Máme však dobrý tím, dobre sa na tieto zápasy pripravíme a verím, že ich zvládneme aj výsledkovo,“ uviedol Javorček pre oficiálny web SFZ.



Prvý super je "sokolíkom" známy aj z relatívne nedávneho vzájomného zápasu. Dvadsaťjednotka sa naposledy stretla s Maďarskom pred rokom v júni, keď na domácej pôde v Trnave prehrala 0:1. Aktérom stretnutia bol aj Javorček, ktorý odohral 66 minút. "Samozrejme, ideme do zápasu s Maďarskom s tým, že ho chceme zvládnuť a vyhrať. Ako som však už povedal, bude to ťažký zápas, na ktorý sa musíme dobre pripraviť a podať čo najlepší výkon, aby sme ho zvládli."



Kalendárny rok 2024 sa vyvíjal pre reprezentáciu do 21 rokov dobre. Najcennejším úspechom bolo víťazstvo v marci v Jereze nad domácim Španielskom 2:0. Po troch víťazstvách však Slováci ešte v júni v Senci prehrali s Moldavskom 0:1. "Zápas s Moldavskom sme si s trénermi zanalyzovali. Ukázali sme si, čo bolo zlé. Každú jednu situáciu musíme v ďalších zápasoch zvládnuť lepšie ako v zápase proti Moldavsku,“ skonštatoval.



Dvadsaťjedenročný obranca bol jedným zo štrnástich hráčov, ktorí prišli na zraz do Šamorína už v nedeľu naobed. A to napriek tomu, že Žilinu ešte čakal zápas Niké ligy proti Slovanu. MŠK vyhrala na ihrisku úradujúceho majstra prekvapujúco vysoko 5:0.



Počas uplynulého týždňa sa však spečatil Javorčekov presun do nemeckej Bundesligy. U nováčika Holstein Kiel bude pôsobiť do konca aktuálneho ročníka. "Agent sa mi pred zhruba dvomi týždňami ozval, že Kiel má o mňa záujem. Ja som na to reagoval pozitívne a nakoniec to vyšlo. Odmalička som mal sen dostať sa do jednej z piatich najlepších európskych súťaží. Teraz sa mi to podarilo a dúfam, že sa mi už čoskoro podarí pridať aj nejaké minúty v Bundeslige,“ dodal pre futbalsfz.sk.