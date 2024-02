Jon Dahl Tomasson je prvý zahraničný tréner švédskej reprezentácie

Štokholm 26. februára (TASR) - Jon Dahl Tomasson sa stal novým trénerom švédskej futbalovej reprezentácie, keď vystriedal Janneho Anderssona. Bývalý útočník Dánska je prvý zahraničný kormidelník v histórii Švédska.



Štyridsaťsedemročný Tomasson donedávna viedol anglický druholigový tím Blackburn Rovers. Andersson trénoval Švédsko sedem rokov, no skončil vlani v novembri, keďže sa jeho zverenci nedokázali kvalifikovať na majstrovstvá Európy.



Slovensko sa stretne so Švédskom v C1-skupine C divízie Ligy národov 2024/25. Prvý zápas je na programe 11. októbra na Slovensku a odveta 16. novembra.



Tomasson odohral za Dánsko 110 zápasov, v ktorých strelil 52 gólov. Počas aktívnej kariéry si zahral za Heerenveen, Newcastle United, Feyenoord Rotterdam, AC Miláno, VfB Stuttgart a Villarreal. Trénerskú kariéru odštartoval v Excelsiore Rotterdam, kde pôsobil ako asistent a neskôr aj tréner. V rokoch 2016 až 2020 bol asistent v dánskej reprezentácii a pred Blackburnom trénoval aj Malmö, s ktorým získal dva švédske tituly a postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov. "Teším sa, že budem myslieť, hovoriť a snívať v modrej a žltej," povedal Tomasson.