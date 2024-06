Joselu by mal prestúpiť do katarského tímu Al-Gharafa

Madrid 24. júna (TASR) - Španielsky futbalový útočník Joselu je údajne blízko k prestupu do katarského tímu Al-Gharafa. Podľa agentúry DPA má v klube podstúpiť lekársku prehliadku hneď po skončení prebiehajúcich ME v Nemecku.



Tridsaťštyriročný Joselu strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v Reale Madrid z Espanyolu. Úradujúceho šampióna Ligy majstrov poslal do finále, keď v druhom semifinálovom zápase s Bayernom Mníchov v závere otočil z 0:1 na 2:1. V minulosti pôsobil aj v bundesligovom Hoffenheime, Eintrachte Frankfurt a Hannoveri, v anglických kluboch Newcastle United a Stoke City či v španielskom Deprotivo La Coruňa.



Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente ho zahrnul do nominácie na kontinentálny šampionát, prvé dva zápasy skupiny však sledoval z lavičky náhradníkov.