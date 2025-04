Southampton 7. apríla (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Southampton FC sa rozhodlo ukončiť spoluprácu so 49-ročným chorvátskym trénerom Ivanom Juričom. Dôvodom k tomuto kroku bolo víkendové potvrdenie zostupu z Premier League do druhej najvyššej súťaže.



Chorvát prišiel na lavičku Southamptonu v decembri, keď podpísal 18-mesačný kontrakt, ale s tímom dokázal uspieť len v dvoch stretnutiach zo 16 vystúpení. Víkendová prehra 1:3 s Tottenhamom znamenala, že osem kôl pred koncom sezóny má jeho tím istotu už po roku rozlúčky s anglickou elitou.



Podľa informácií BBC Sport by sa mal stať dočasným hlavným trénerom Angličan Simon Rusk a asistentom Adam Lallana. Southampton má v tabuľke aktuálne na konte len 10 bodov, čím útočí na negatívny rekord súťaže. V sezóne 2007/2008 sa Derby Country podarilo získať len 11 bodov.