Juventus odštartoval sezónou remízou s Udinese 2:2

sumáre:



FC Bologna - US Salernitana 3:2 (0:0)



Góly: 59. a 77. De Silvestri, 75. Arnautovič - 52. Bonazzoli (z 11m), 70. Coulibaly, ČK: 50. Soriano, 88. Schouten - 34. Strandberg všetci po druhej ŽK



/Gyömbér za hostí celý zápas/







Udinese Calcio - Juventus Turín 2:2 (0:2)



Góly: 51. Pereyra, 83. Deulofeu - 3. Dybala, 23. Cuadrado

Rím 22. augusta (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín odštartovali novú sezónu Serie A remízou na ihrisku Udinese 2:2. Hostia síce viedli v 23. minúte 2:0 po góloch Paula Dybalu a Juana Cuadrada, no v druhom dejstve znížil z penalty Roberto Pereyra a v 83. minúte vyrovnal Gerard Deulofeu.Cristiano Ronaldo odštartoval len na lavičke náhradníkov a na ihrisko sa dostal po hodine hry. Podľa riaditeľa klubu Pavla Nedvěda to však nesúvisí so špekuláciami o jeho prestupe a uviedol, že to bolo "spoločné rozhodnutie" Ronalda a trénera Massimiliana Allegriho.Portugalský kanonier mohol rozhodnúť, keď v štvrtej minúte nadstaveného času dostal loptu do siete, no gól preskúmal VAR a neuznal ho pre ofsjad.Nováčik zo Salernitany prehral v dramatickom zápase v Bologni 2:3. Slovenský obranca hostí Norbert Gyömbér odohral celý duel.