Juventus padol vo Verone

Verona 9. februára (TASR) – Útočník turínskeho Juventusu Cristiano Ronaldo sa v dnešnom súboji na ihrisku Hellasu Verona stal prvým futbalistom v rámci talianskej Serie A, ktorému sa podarilo skórovať v desiatich zápasoch v sérii. "Stará dáma" aj napriek jeho presnému zásahu prehrala 1:2 najmä pre opakovanú slabú hru stredovej formácie.



Zverenci trénera Maurizia Sarriho v priebehu tejto sezóny doplácajú na nevýrazné výkony stredopoliarov, ktorí nedokážu súvisle kombinovať a rozohrávku často kazia nepresnosťou. V medzihre viazne aj konzistencia v zásobovaní útočného trojlístka presnými prihrávkami. "Stará dáma" sa po bezgólovom prvom dejstve ujala vedenia zásluhou Ronalda, pre ktorého to bol už 20. presný zásah v ligovej sezóne. V záverečnej pätnásťminútovke však najskôr po chybe Miralema Pjaniča vyrovnal Fabio Borini a domácich poslal do vedenia striedajúci Gianpaolo Pazzini, ktorý z pokutového kopu potrestal ruku Leonarda Bonucciho vo vlastnej šestnástke a nekompromisne prekonal Wojciecha Szczesného. "Musíme pochopiť, že víťazstvo nie je samozrejmosťou. Z dôvodu nedbalosti a straty koncentrácie sme prišli o tri body," citovala Sarriho agentúra AFP.



Verona pripravila Juventusu tretiu ligovú prehru. Zverenci Ivana Juriča hrali od úvodu aktívne a nútili súpera kopiť chyby. "Chlapci boli hladní po víťazstve. Hrali so srdcom, aj keď v závere nemali dostatok síl. Do tohto zápasu sme dali všetko," nadšene reagoval Jurič.



Zaváhanie Juventusu umožňuje Interu v nedeľu dorovnať aktuálneho lídra na čele tabuľky. "Nerazzurri" sa v nedeľu večer predstavia na San Sire v Derby della Madonnina proti mestskému rivalovi milánskemu AC.