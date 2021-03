Juventus sa naladil na odvetu Ligy majstrov obratom proti Laziu

Turín 7. marca (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín si pred utorkovou odvetou osemfinále Ligy majstrov dodali sebavedomie. Proti FC Porto musia doma zvrátiť prehru 1:2, v sobotnom ligovom dueli s Laziom Rím si dokázali, že vedia otočiť aj nepriaznivý vývoj. Zverenci trénera Andreu Pirla prehrávali 0:1, ale napokon získali všetky body vďaka triumfu 3:1.



Už v 14. minúte poslal hostí do vedenia Joaquin Correa, no Juventus ešte v prvom polčase vyrovnal vďaka Adrienovi Rabiotovi a po zmene strán sa dvakrát presadil Alvaro Morata. "Začali sme zle a skutočne sme začali hrať až o dvadsaťminút neskôr, to je však pochopiteľné, keďže máme veľa absencií a mnohí hráči sa vrátili po zranení. Postupne sme však zvyšovali tempo a náš výkon sa zlepšil. Najviac som spokojný s reakciou tímu na vývoj, nezmierili sa s inkasovaným gólom, takže oceňujem ich prístup," povedal Pirlo pre DAZN.



Tešiť ho mohli dva góly Moratu, ktorý dokonalo nahradil Cristiana Ronalda. Toho Pirlo šetril pred duelom LM a na ihrisko sa dostal až v 69. minúte, keď nahradil práve Španiela. Ten sa ešte len dostáva do zápasovej praxe vinou zdravotných problémov. "Žiaľ, ešte má problémy, je typologicky iný v porovnaní s našimi ďalšími útočníkmi, takže sa neviem dočkať, keď bude na sto percent fit," dodal Pirlo, ktorý priznal, že on i jeho zverenci už myslia na utorok: "Teraz sa cítim vyčerpanejšie ako hráči, takže si musím oddýchnuť a potom musím pripraviť správny recept na Ligu majstrov. Máme svoj cieľ a nesmieme to pokaziť."



Kormidelník Lazia Simone Inzaghi netajil sklamanie z výsledku. Mrzeli ho nepremenené šance, napríklad žrď Sergeja Milinkoviča-Saviča za stavu 1:1. "Zaslúžili sme si viac. Viedli sme, a myslím si, že sme mali duel pod kontrolou. Mali sme sa však viac snažiť, nesmieme sa vzdávať," povedal Ingazghi. Rimania prehrali tretíkrát zo štyroch zápasov a pomaly sa im vzďaľujú priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov, po sobote figurovali na siedmom mieste a na štvrtú Atalantu strácali šesť bodov: "Nejde to podľa plánu, takže v závere musíme poriadne zabrať. Hoci nám chýbajú niektorí dôležití hráči, nesmieme strácať sebaistotu."