Juventus stratil ďalšie body, bez Ronalda sú slabí

Rím 29. novembra (TASR) – Futbalisti Juventusu Turín majú v tejto sezóne talianskej ligy dve tváre. S Cristianom Ronaldom vyhrávajú a strieľajú góly, bez neho sa strelecky trápia a nevedia zdolať ani outsiderov. Dôkazom ako citeľne portugalská hviezda obhajcovi titulu chýba, bol sobotňajší duel Serie A v Benevente, kde nováčik vydrel s veľkým favoritom bod za remízu 1:1.



Ronaldo nebol ani na zápasovej súpiske, pretože mu po náročnom programe v kombinácii reprezentácia, Liga majstrov a Serie A doprial tréner Andrea Pirlo voľno.



„Z Ligy majstrov si odniesol drobný šrám a potreboval si oddýchnuť. Každý hráč občas potrebuje pauzu," zdôvodňoval absenciu Ronalda tréner Pirlo a vyzdvihol jeho dôležitosť pre mužstvo. „Každý tím je závislý na Ronaldovi. Tak isto to bolo v Reale Madrid, kde strieľal veľa gólov. Je pre nás veľmi dôležitý hráč, no na druhej strane, aj bez neho by sme mali nájsť cestu k víťazstvám."



Juventus viedol po góle Alvara Moratu z 21. minúty, ale Benevento v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnalo. K odrazenej lopte dostal Gaetano Letizia a krásnym volejom prekonal Wojciecha Szczesnyeho.



Pri Ronaldovej absencii dostal šancu v útoku Paulo Dybala, ale šance sa nechopil. Argentínčan v prvom polčase zahodil niekoľko šancí a na svoj prvý gól v sezóne tak stále čaká. V závere sa Juventus snažil strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale gól už nedal. Navyše, po záverečnom hvizde dostal za protesty červenú kartu Morata.



Juventus je v tabuľke až na piatom mieste, hoci v deviatich dueloch ani raz neprehral. Na konte má však len štyri víťazstvá a päť remíz. Turínčania majú skóre 18:7, no v troch zápasoch bez Ronalda len 3:3. O tom ako citeľne Ronaldo tímu chýba, svedčí aj fakt, že Juventus pri jeho absencii ani raz nevyhral a získal len tri body za remízy.



S Ronaldom v zostave má Juventus skóre 15:4, s Ronaldom na ihrisku 14:2. Juventus stratil body aj s Ronaldom v zostave, ale body z ihrísk rímskych tímov AS a Lazio majú úplne inú hodnotu.



Ronaldo na pôde AS pri remíze 2:2 strelil oba góly a bod pre svoj tím zachránil vyrovnávajúcim zásahom, hoci jeho tím hral bez vylúčeného hráča. Na ihrisku Lazia poslal Ronaldo svoj tím do vedenia, štvrťhodinu pred koncom ho Pirlo vystriedal a Rimania v 95. minúte vyrovnali.



Ronaldo strávil v tejto sezóne na ihrisku 460 minút a strelil osem gólov, z toho dvakrát sa presadil z bieleho bodu. Skóroval v každom zápase, dokonca aj v Spezii, kde prišiel po prekonaní koronavírusu na ihrisko v 65. minúte za stavu 1:1 a dvoma gólmi zariadil víťazstvo 4:1.



„Keď nám chýbajú skúsení hráči a osobnosti, tak sa trápime," skonštatoval podľa agentúry AFP Pirlo, ktorému v Benevente okrem Ronalda chýbali aj zranení obrancovia Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci