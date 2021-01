Neapol prehral na ihrisku Hellasu Verona 1:3

19. kolo - sumáre:



Parma Calcio - Sampdoria Janov 0:2 (0:2)



Góly: 26. Jošida, 35. Balde



/J. Kucka odohral za Parmu celý zápas a dostal ŽK/



Lazio Rím - Sassuolo 2:1 (1:1)



Góly: 25. Milinkovič-Savič, 71. Immobile - 6. Caputo



/D. Vavro sedel na lavičke náhradníkov - L. Haraslín nastúpil na druhý polčas/







FC Janov - Cagliari 1:0 (1:0)



Gól: 10. Destro







Hellas Verona - SSC Neapol 3:1 (1:1)



Góly: 34. Dimarco, 62. Barák, 79. Zaccagni - 1. Lozano



/S. Lobotka nastúpil za hostí v 83. min/







Juventus Turín - FC Bologna 2:0 (1:0)



Góly: 15. Arthur, 71. McKennie



Rím 25. januára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 19. kola talianskej Serie A nad Bolognou 2:0. Pod triumf sa gólovo podpísali Arthur a Weston McKennie. Úradujúci majster figuruje v ligovej tabuľke na štvrtom mieste o skóre pred piatou Atalantou Bergamo.Hráči Neapola prehrali na ihrisku Hellasu Verona 1:3. Hostia otvorili skóre už v 1. minúte Hirvingom Lozanom, no domáci ešte do polčasu vyrovnali vďaka Federicovi Dimarcovi. Po zmene strán zariadili víťazstvo Antonín Barák a Mattia Zaccagni. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 83. minúte.Lazio Rím doma zdolalo Sassuolo 2:1. Hostia viedli od 6. minúty gólom Francesca Caputa. V prvom polčase však stihol vyrovnal Sergej Milinkovič-Savič a v druhom dejstve dokonal obrat Ciro Immobile. Po zmene strán nastúpil za hostí slovenský krídelník Lukáš Haraslín, na lavičke náhradníkov Lazia sedel Denis Vavro. Prama Calcio v zostave so slovenským stredopoliarom Jurajom Kuckom prehrala so Sampdoriou Janov 0:2.