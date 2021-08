Juventus získal Ihattarena a poslal ho do Sampdorie

Turín 31. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín získal do svojich služieb 19-ročného holandského stredopoliara Mohameda Ihattarena z PSV Eindhoven. Dohodol sa s ním na štvorročnej zmluve, no ihneď ho poslal na hosťovanie do Sampdorie Janov.



Ihattaren debutoval za PSV v Eredivisie ako 16-ročný. V 74 zápasoch strelil 10 gólov. Správu priniesla DPA.