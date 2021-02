Kane by sa mal vrátiť do zostavy Tottenhamu už na budúci týždeň

Londýn 3. februára (TASR) – Útočník Harry Kane sa do zostavy futbalistov Tottenhamu Hotspur vráti skôr. Anglický reprezentant mal od minulotýždňového zápasu Premier League s FC Liverpool problémy s členkom a očakávalo sa, že bude chýbať niekoľko týždňov.



Kane by sa však mal vrátiť už po víkende. „Sme šťastní, vystrašilo nás, keď sa zranil. Na budúci týždeň hráme proti Evertonu a Manchestru City a ja verím, že v jednom z týchto zápasov by mohol nastúpiť," citovala agentúra DPA trénera Tottenhamu Joseho Mourinha.