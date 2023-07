Kane chce podľa denníka The Times prestúpiť do Bayernu

Londýn 21. júla (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane odmietol podpísať novú zmluvu s Tottenhamom a chce prestúpiť do Bayernu Mníchov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na britský denník The Times.



Podľa správ médií londýnsky klub odmietol už dve ponuky Bayernu za kapitána "Albiónu". V poslednej z nich mali Bavori ponúknuť za dvadsaťdeväťročného útočníka 80 miliónov eur plus bonusy. Podľa denníka The Times požadujú Spurs viac ako 115 miliónov. Bayern hľadá nástupcu na voľné miesto deviatky po odchode Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Práve Kane je kandidát číslo jeden.



Nový tréner futbalistov Tottenhamu Angelos Postecoglu na začiatku týždňa vyhlásil, že Harry Kane je úplne oddaný jeho vízii pre klub a nechce opustiť mužstvo.



Úradujúci nemecký šampión je údajne pripravený na odchod krídelníka Sadia Maneho, ktorý prestúpil do Mníchova počas minulého leta z Liverpoolu. Tridsaťjedenročný Senegalčan má podľa denníka L´Equipe záujem o prestup do saudskoarabského tímu Al-Nassr, v ktorom pôsobí aj päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Portugalčan Cristiano Ronaldo.