Kane chýbal na testoch v Tottenhame, skloňuje sa prestup do City

Londýn 2. augusta (TASR) – Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane chýbal v pondelok na naplánovaných testoch v Tottenhame Hostspur. Po návrate z trojtýždňovej dovolenky sa mal útočník podrobiť fyzickým testom aj testu na koronavírus, ale podľa informácií britských médií sa do klubového tréningového centra nedostavil.



Okamžite sa tak začalo špekulovať, že jeho odchod do majstrovského Manchestru City je na spadnutie. Vedenie Tottenhamu odmietlo komentovať absenciu 28-ročného Kanea, ktorý v minulosti už vyjadril túžbu odísť do úspešnejšieho klubu po tom, ako sa kohútom ani v uplynulej sezóne nepodarilo prerušiť 13-ročné čakanie na trofej.



Podľa britských médií už za neho Manchester City poslal ponuku 100 miliónov libier. Kaneovi ešte platí zmluva s Tottenhamom tri roky. Nový tréner mužstva Nuno Espirito Santo v júli uviedol, že s Kaneom ráta aj pre novú sezónu. Informovala agentúra AFP.