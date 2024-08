Kane si prevzal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych líg

Mníchov 27. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane si prevzal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych ligových súťaží za sezónu 2023/2024. Ocenenie prebral na utorkovom slávnostnom ceremoniáli v Mníchove.



Tridsaťjedenročný útočník Bayernu Mníchov strelil vo svojej premiérovej sezóne v nemeckej Bundeslige 36 gólov. Zaujímavosťou je, že hoci sa počas kariéry trikrát stal najlepším strelcom anglickej Premier League, cenu dosiaľ nedostal. "Je to fantastický pocit. Som veľmi hrdý, že som dostal toto ocenenie. Je pre každého, bez vás by som tu nestál. Mám sa dobre a teším sa na novú sezónu. Cítim novú energiu," uviedol Kane podľa AFP.



V minulosti si Zlatú kopačku vyslúžili osobnosti ako Lionel Messi, Cristiano Ronaldo či Robert Lewandowski, ktorý je so 41 gólmi rekordér. "Je naozaj špeciálne, že som teraz na tom istom zozname ako oni," konštatoval Kane. Anglický reprezentant obdržal množstvo individuálnych ocenení, z tímovej trofeje sa však dosiaľ netešil. Jeho "kliatba" sa neskončila ani príchodom do Bayernu, ktorý po jedenásťročnej bundesligovej hegemónii obsadil "až" tretie miesto a neuspel ani v domácom pohári, Superpohári či Lige majstrov.