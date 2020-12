Kanonier Dortmundu Haaland si bude zranenie liečiť v Katare

Berlín 10. decembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund dovolil svojmu útočníkovi Erlingovi Braut Haalandovi, aby so zraneným bedrom odišiel na rehabilitáciu do Kataru. Dvadsaťročný kanonier, ktorý strelil za Borussiu 33 gólov v 32 zápasoch, bude svojmu tímu chýbať do januára pre natrhnutý bedrový sval.



"Bolo jeho želanie ísť na rehabilitáciu do Kataru," povedal pre agentúru AFP športový riaditeľ klubu Michael Zorc. "Bude v rukách expertov, ktorí sú v úzkom kontakte s našim lekárskym tímom." V Nemecku nie je situácia s koromavírusom priaznivá a od novembra platia v krajine viaceré obmedzenia. Už niekoľko týždňov pribúda denne približne 20.000 pozitívnych prípadov.



Zorc dodal, že Haaland dostal povolenie len za predpokladu, že bude prísne dodržiavať všetky opatrenia a do Nemecka sa vráti pred Vianocami. Dortmund sa v Lige majstrov kvalifikoval medzi 16 najlepších a v Bundeslige je pred sobotňajším duelom v Stuttgarte na štvrtom mieste.