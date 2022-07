Kante a Loftus-Cheek vynechajú turné v USA, nie sú zaočkovaní

Londýn 10. júla (TASR) - Futbalisti N'Golo Kante a Ruben Loftus-Cheek vynechajú predsezónne turné FC Chelsea po severnej Amerike. Obaja stredopoliari nie sú zaočkovaní proti koronavírusu, nespĺňajú tak podmienky na vstup do USA.



Výprava Chelsea v sobotu odcestovala na tréningový kemp do Los Angeles. Londýnčania informovali, že N'Golo Kante a Ruben Loftus-Cheek zostali doma, pretože nemajú vakcínu.



Chelsea odohrá v USA tri prípravné prípravné zápasy. Najskôr proti mexickému tímu Club America v Las Vegas 17. júla, potom s FC Charlotte FC na štadióne Bank of America Stadium 21. júla a napokon proti londýnskemu rivalovi Arsenalu na Floride 23. júla.