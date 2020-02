Kante bude pre svalové zranenie chýbať Chelsea približne tri týždne

Londýn 21. februára (TASR) - Francúzsky futbalista N'Golo Kante bude chýbať FC Chelsea približne tri týždne pre svalové zranenie, ktoré utrpel v pondelňajšom dueli 26. kola Premier League s Manchestrom United (0:2). Tréner "The Blues" Frank Lampard neočakáva, že by mohol mať 28-ročného stredopoliara k dispozícii skôr ako na konci marca.



Kante odohral v domácom súboji s United iba 12 minút. "N'Golo nie je fit, má svalové zranenie, podobné tomu, ktoré utrpel proti Arsenalu. Dúfame, že sa do troch týždňov dá zdravotne do poriadku," povedal Lampard.



Zranenie Kanteho je tvrdý úder pre Chelsea, ktorú v kľúčovej fáze sezóny čakajú ligový zápas s Tottenhamom a osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 proti mníchovskému Bayernu. Defenzívneho stredopoliara prenasledujú zranenia celú sezónu, pre zdravotné problémy odohral v tomto ročníku Premier League iba 16 zápasov. Informáciu priniesla agentúra AFP.