Kaprálik si v Kieli otvoril strelecký účet: Bol to príjemný pocit
Autor TASR
Kiel 22. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Adrián Kaprálik si počas víkendu otvoril strelecký účet v nemeckom Holsteine Kiel. Dvadsaťtriročný ofenzívny univerzál dopomohol svojmu tímu presným zásahom k prvému domácemu triumfu v sezóne a postupne sa etabluje na novej klubovej adrese.
Odchovanec Žiliny sa pripojil k účastníkovi druhej najvyššej nemeckej súťaže pred mesiacom, proti Karlsruhe to bol jeho druhý štart v základnej zostave a druhé víťazstvo za sebou. „Bol to veľmi príjemný pocit. Vyhrali sme, skóroval som a môjmu tímu som pomohol. Teším sa z toho. Konečne sa nám podarilo uspieť doma, takže to bude už len lepšie,“ zhodnotil Kaprálik pre oficiálnu klubovú webstránku.
Premiérový gól vo farbách Kielu prišiel napokon až na tretí pokus, naštartoval ale cestu za tretím úspechom z ostatných štyroch duelov. „Po šanci, ktorá viedla k pokutovému kopu a neuznanom góle, som bol frustrovaný, ale našťastie som rýchlo skóroval, čo bolo veľmi dôležité. Prihrávka od Bernhardssona bola skvelá, chcel som loptu prehodiť ponad brankára, čo sa napokon aj podarilo. Som veľmi rád za prvé domáce víťazstvo, bolo skvelé ho oslavovať spolu s fanúšikmi. Celkovo sa ako tíme momentálne dobre posúvame,“ povedal reprezentant Slovenska.
Kaprálik má zatiaľ z troch ligových vystúpení bilanciu jedného gólu a jednej asistencie. Kiel sa po horšom začiatku postupne posúva tabuľkou smerom nahor, po šiestom kole je na deviatej pozícii so ziskom deviatich bodov. Slovenský útočník si navyše pochvaľuje spoluprácu so Švédom Alexandrom Bernhardssonom: „Keď je na trávniku, tak sa cítim veľmi dobre po jeho boku. On nahráva mne, ja jemu, takže je fajn s ním hrávať.“
