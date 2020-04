Karius chce skončiť v Besiktasi, klub mu dlhuje peniaze

Istanbul 23. apríla (TASR) - Futbalový brankár Loris Karius chce rozviazať zmluvu s Besiktasom Istanbul, kde je na hosťovaní z Liverpoolu. Dvadsaťšesťročný Nemec tvrdí, že mu turecký klub dlhuje peniaze.



Karius, ktorý prišiel do Besiktasu v roku 2018 na dvojročné hosťovanie, podal sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA). Podľa jeho slov ho klub neplatí od momentu, keď tureckú Süper Lig v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu. V tejto sezóne Karius odchytal za Besiktas 25 ligových zápasov, aj oba duely v K-skupine Európskej ligy proti Slovanu Bratislava.



Člen klubového predstavenstva Erdal Torunogullari potvrdil, že Besiktas nebude nemeckému brankárovi brániť v návrate na Ostrovy. Neslávny hrdina finále Ligy majstrov spred dvoch rokov v Kyjeve má s Liverpoolom zmluvu až do roku 2022, podľa britských médií ho však "The Reds" po návrate hneď pošlú na ďalšie hosťovanie.