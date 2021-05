Berlín 19. mája (TASR) - Nemecký futbalista Sami Khedira ukončí po sezóne kariéru.



"Je to dosť tvrdý, ale jediný správny krok. Pätnásť rokov profesionálneho futbalu zanechalo svoje stopy," cituje slová 34-ročného bývalého reprezentanta a spoluhráča Slováka Petra Pekaríka z Herthy BSC internetový portál kicker.de.



Stredopoliar odohral v reprezentačnom drese 77 stretnutí s bilanciou sedem gólov a v roku 2014 sa tešil z titulu majstra sveta. So Stuttgartom získal v roku 2007 národný titul.



O tri roky neskôr prestúpil Khedira do Realu Madrid, kde v roku 2014 zdvihol nad hlavu trofej v Lige majstrov. V rokoch 2015 až 2021 obliekal dres Juventusu Turín a v januári prestúpil do berlínskej Herthy.