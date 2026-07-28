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Futbal-KL: Apollon Limassol zdolal Dilu Gori 3:0 a je v 3. predkole
Po víťazstve 4:0 na pôde gruzínskeho tímu Dila Gori zvíťazili aj v odvete 3:0.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Futbalisti Apollonu Limassol si hladko vybojovali postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Po víťazstve 4:0 na pôde gruzínskeho tímu Dila Gori zvíťazili aj v odvete 3:0.
odvety 2. predkola Konferenčnej ligy
Apollon Limassol – Dila Gori 3:0 (1:0)
/prvý zápas: 4:0, postúpil Limassol/
Apollon Limassol – Dila Gori 3:0 (1:0)
/prvý zápas: 4:0, postúpil Limassol/