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Futbal-KL: Apollon Limassol zdolal Dilu Gori 3:0 a je v 3. predkole

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po víťazstve 4:0 na pôde gruzínskeho tímu Dila Gori zvíťazili aj v odvete 3:0.

Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Futbalisti Apollonu Limassol si hladko vybojovali postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Po víťazstve 4:0 na pôde gruzínskeho tímu Dila Gori zvíťazili aj v odvete 3:0.



odvety 2. predkola Konferenčnej ligy

Apollon Limassol – Dila Gori 3:0 (1:0)

/prvý zápas: 4:0, postúpil Limassol/
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