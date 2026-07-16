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FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola Konferenčnej ligy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V odvete prvého predkola zvíťazil na pôde kazašského FC Astana 4:1 po predĺžení.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 16. júla (TASR) - Futbalisti albánskeho FC Dinamo Tirana postúpili do 2. predkola Konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde kazašského FC Astana 4:1 po predĺžení. V úvodnom dueli prehrali doma 0:1. Ďalej ide aj fínsky Ilves Tampere, ktorý po bezgólovej remíze na ihrisku luxemburského FC Differdange 03 triumfoval doma 3:1.



odvety 1. predkola Konferenčnej ligy

Ilves Tampere – FC Differdange 03 3:1 (0:0)

/prvý zápas: 0:0, Ilves Tampere postúpil do 2. predkola/



Paide Linnameeskond – FC Hegelmann 3:0 (2:0)

/prvý zápas: 1:1, Paide Linnameeskond postúpil do 2. predkola/



St Joseph's FC – Bohemians FC 0:0

/prvý zápas: 0:2, Bohemians FC postúpil do 2. predkola/



FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town FC 5:0 (3:0)

/prvý zápas: 5:0, Levadia Tallinn postúpila do 2. predkola/



RFS Riga – Glentoran FC 2:0 (1:0)

/prvý zápas: 2:1, EFS Riga postúpil do 2. predkola/



FC Astana – FC Dinamo Tirana 1:4 pp (1:2, 1:0)

/prvý zápas: 1:0, FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola/



FC Inter Turku – FK Sarajevo 2:1 (0:1)

/prvý zápas: 1:1, FC Inter Turku postúpil do 2. predkola/



FK Jelimaj Semej – FC Alaškert 2:2 pp (1:1, 1:1), 5:6 po rozstrele z 11 m

/prvý zápas: 1:1, FC Alaškert postúpil do 2. predkola/



FC Torpedo Kutaisi – Zira FK 0:3 (0:2)

/prvý zápas: 0:3, Zira postúpila do 2. predkola/



FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 3:0, Pjunik Jerevan postúpil do 2. predkola/
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