< sekcia Šport
FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola Konferenčnej ligy
V odvete prvého predkola zvíťazil na pôde kazašského FC Astana 4:1 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. júla (TASR) - Futbalisti albánskeho FC Dinamo Tirana postúpili do 2. predkola Konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde kazašského FC Astana 4:1 po predĺžení. V úvodnom dueli prehrali doma 0:1. Ďalej ide aj fínsky Ilves Tampere, ktorý po bezgólovej remíze na ihrisku luxemburského FC Differdange 03 triumfoval doma 3:1.
odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
Ilves Tampere – FC Differdange 03 3:1 (0:0)
/prvý zápas: 0:0, Ilves Tampere postúpil do 2. predkola/
Paide Linnameeskond – FC Hegelmann 3:0 (2:0)
/prvý zápas: 1:1, Paide Linnameeskond postúpil do 2. predkola/
St Joseph's FC – Bohemians FC 0:0
/prvý zápas: 0:2, Bohemians FC postúpil do 2. predkola/
FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town FC 5:0 (3:0)
/prvý zápas: 5:0, Levadia Tallinn postúpila do 2. predkola/
RFS Riga – Glentoran FC 2:0 (1:0)
/prvý zápas: 2:1, EFS Riga postúpil do 2. predkola/
FC Astana – FC Dinamo Tirana 1:4 pp (1:2, 1:0)
/prvý zápas: 1:0, FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola/
FC Inter Turku – FK Sarajevo 2:1 (0:1)
/prvý zápas: 1:1, FC Inter Turku postúpil do 2. predkola/
FK Jelimaj Semej – FC Alaškert 2:2 pp (1:1, 1:1), 5:6 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, FC Alaškert postúpil do 2. predkola/
FC Torpedo Kutaisi – Zira FK 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:3, Zira postúpila do 2. predkola/
FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 3:0, Pjunik Jerevan postúpil do 2. predkola/
Ilves Tampere – FC Differdange 03 3:1 (0:0)
/prvý zápas: 0:0, Ilves Tampere postúpil do 2. predkola/
Paide Linnameeskond – FC Hegelmann 3:0 (2:0)
/prvý zápas: 1:1, Paide Linnameeskond postúpil do 2. predkola/
St Joseph's FC – Bohemians FC 0:0
/prvý zápas: 0:2, Bohemians FC postúpil do 2. predkola/
FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town FC 5:0 (3:0)
/prvý zápas: 5:0, Levadia Tallinn postúpila do 2. predkola/
RFS Riga – Glentoran FC 2:0 (1:0)
/prvý zápas: 2:1, EFS Riga postúpil do 2. predkola/
FC Astana – FC Dinamo Tirana 1:4 pp (1:2, 1:0)
/prvý zápas: 1:0, FC Dinamo Tirana postúpil do 2. predkola/
FC Inter Turku – FK Sarajevo 2:1 (0:1)
/prvý zápas: 1:1, FC Inter Turku postúpil do 2. predkola/
FK Jelimaj Semej – FC Alaškert 2:2 pp (1:1, 1:1), 5:6 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, FC Alaškert postúpil do 2. predkola/
FC Torpedo Kutaisi – Zira FK 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:3, Zira postúpila do 2. predkola/
FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 3:0, Pjunik Jerevan postúpil do 2. predkola/