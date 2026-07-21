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Futbalisti Levadie Tallinn zdolali IFK Göteborg 2:1
Odveta v Estónsku je na programe 30. júla.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Futbalisti Levadie Tallinn uspeli v prvom stretnutí 2. predkola Konferenčnej ligy na ihrisku švédskeho IFK Göteborg 2:1. Odveta v Estónsku je na programe 30. júla.
prvé zápasy 2. predkola Konferenčnej ligy:
IFK Göteborg – FCI Levadia Tallinn 1:2 (0:2)
FC Floriana – FC Drita 1:1 (0:0)
IFK Göteborg – FCI Levadia Tallinn 1:2 (0:2)
FC Floriana – FC Drita 1:1 (0:0)