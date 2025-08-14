< sekcia Šport
Lausanne vyhralo v Astane 2:0 a postúpilo do play off
FC Astana - Lausanne Sports 0:2 (0:0)
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti švajčiarskeho Lausanne Sports postúpili do play off Konferenčnej ligy, na trávniku kazašskej Astany zvíťazili 2:0 a nad týmto súperom tak triumfovali aj v odvete tretieho predkola.
3. predkolo Konferenčnej ligy - odvety:
/prvý zápas: 1:3, Lausanne postúpilo do play off/
