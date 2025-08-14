Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lausanne vyhralo v Astane 2:0 a postúpilo do play off

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

FC Astana - Lausanne Sports 0:2 (0:0)

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti švajčiarskeho Lausanne Sports postúpili do play off Konferenčnej ligy, na trávniku kazašskej Astany zvíťazili 2:0 a nad týmto súperom tak triumfovali aj v odvete tretieho predkola.



3. predkolo Konferenčnej ligy - odvety:

/prvý zápas: 1:3, Lausanne postúpilo do play off/

