Prekop rozhodol o triumfe Ostravy nad Austriou Viedeň 4:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Prekop už v prvom polčase prihral na úvodný gól českého tímu, keď hlavičkou priťukol loptu spoluhráčovi Michalovi Kohútovi, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Erik Prekop rozhodol svojím gólom o víťazstve Baníka Ostrava nad Austriou Viedeň 4:3 v prvom stretnutí 3. predkola Konferenčnej ligy. Dvadsaťsedemročný útočník sa presadil v 82. minúte za stavu 3:3 prudkou hlavičkou po centri krajana Tomáša Riga.

Prekop už v prvom polčase prihral na úvodný gól českého tímu, keď hlavičkou priťukol loptu spoluhráčovi Michalovi Kohútovi, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. Slovenský útočník potvrdil gólovú formu, skóroval aj pred týždňom v odvete 2. predkola EL na pôde Legie Varšava, jeho presný zásah vtedy neodvrátil prehru Baníka 1:2. Za Ostravu odohral vo štvrtok celý zápas, rovnako ako Rigo i ďalší slovenský legionár - brankár Dominik Holec. Matúš Rusnák nastúpil v 86. minúte.

V ďalšom dueli Rosenborg Trondheim so slovenským obrancom Tomášom Nemčíkom remizoval so švédskym Hammarby IF 0:0. Nemčík odohral za domácich na stopérskom poste celý zápas. Odvetú na programe o týždeň.



prvé zápasy 3. predkola KL:

Araz-Naxcivan PFK - Omonia Nikózia 0:4 (0:2)

Aris Limassol - AEK Atény 2:2 (2:2)

Kauno Žalgiris - Arda Kardžali 0:1 (0:0)

Milsami Orhei - AC Virtus 3:2 (1:0)

Rosenborg Trondheim - Hammarby IF 0:0

/T. Nemčík (Rosenborg) odohral celý zápas/

Baník Ostrava - Austria Viedeň 4:3 (2:1)

/D. Holec, T. Rigo celé stretnutie, E. Prekop dal v 82. min gól a hral celý zápas, M. Rusnák od 86. min, V. Budinský (všetci Ostrava) na lavičke/
.

