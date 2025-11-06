Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan remizoval v úvodnom polčase vo Fínsku s KuPS 1:1

Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli sa raduje z gólu brankárovi Johannesovi Kreidlovi (vpravo) z KuPS počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok 6. novembra 2025 vo fínskom Tampere. Foto: TASR – Jakub Kotian

Úradujúceho slovenského majstra poslal do vedenia v tretej minúte Nino Marcelli, o domáci gól do šatne sa postaral Clinton Antwi.

Tampere 6. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom polčase zápasu 3. kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA vo Fínsku s KuPS Kuopio 1:1. Úradujúceho slovenského majstra poslal do vedenia v tretej minúte Nino Marcelli, o domáci gól do šatne sa postaral Clinton Antwi.

Na snímke zľava Andraž Šporar (Slovan), Ibrahim Cisse (KuPS), Tigran Barseghjan (Slovan) a Jaakko Oksanen (KuPS) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok 6. novembra 2025 vo fínskom Tampere.
Foto: TASR – Jakub Kotian


Konferenčná liga UEFA - polčasový sumár:

KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava 1:1

Góly: 41. Antwi - 3. Marcelli. Rozhodovali: Vergetis - Fotopulos, Staikos (všetci Gréc.), ŽK: Cisse - Ibrahim

KuPS: Kreidl - Armah, Cisse, Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba, Arifi, Oksanen, Pennanen - Ruoppi, Parzyszek

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia, Wimmer - Barseghjan, Ignatenko, Ibrahim, Marcelli - Šporar, Mak








