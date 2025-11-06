< sekcia Šport
Slovan remizoval v úvodnom polčase vo Fínsku s KuPS 1:1
Úradujúceho slovenského majstra poslal do vedenia v tretej minúte Nino Marcelli, o domáci gól do šatne sa postaral Clinton Antwi.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tampere 6. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom polčase zápasu 3. kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA vo Fínsku s KuPS Kuopio 1:1. Úradujúceho slovenského majstra poslal do vedenia v tretej minúte Nino Marcelli, o domáci gól do šatne sa postaral Clinton Antwi.
/vyslaný redaktor TASR ha/
Konferenčná liga UEFA - polčasový sumár:
KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava 1:1
Góly: 41. Antwi - 3. Marcelli. Rozhodovali: Vergetis - Fotopulos, Staikos (všetci Gréc.), ŽK: Cisse - Ibrahim
KuPS: Kreidl - Armah, Cisse, Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba, Arifi, Oksanen, Pennanen - Ruoppi, Parzyszek
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia, Wimmer - Barseghjan, Ignatenko, Ibrahim, Marcelli - Šporar, Mak
KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava 1:1
Góly: 41. Antwi - 3. Marcelli. Rozhodovali: Vergetis - Fotopulos, Staikos (všetci Gréc.), ŽK: Cisse - Ibrahim
KuPS: Kreidl - Armah, Cisse, Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba, Arifi, Oksanen, Pennanen - Ruoppi, Parzyszek
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia, Wimmer - Barseghjan, Ignatenko, Ibrahim, Marcelli - Šporar, Mak
/vyslaný redaktor TASR ha/