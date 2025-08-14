Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spartak Trnava nastúpil proti Craiove

.
Na snímke zľava hráči Craiovi Samuel Teles, Oleksandr Romanchuk a hráč Trnavy Filip Twardzik počas prvého zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Universitatea Craiova a FC Spartak Trnava v Craiove vo štvrtok 7. augusta 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V útoku boli trio Philip Azango, Michal Ďuriš a Stefan Skrbo.

Trnava 14. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpili na odvetný zápas 3. predkola Konferenčnej ligy proti rumunskému CS Universitatea Craiova s dvoma zmenami v zostave. V bránke chytal Žiga Frelih, pred ním hrali Kristián Koštrna, Patrick Nwadike a Patrick Karhan. V strede poľa štartovali Libor Holík, Miloš Kratochvíl, Roman Procházka a Martin Mikovič, v útoku trio Philip Azango, Michal Ďuriš a Stefan Skrbo. Tréneri poslali na trávnik tieto základné zostavy:



FC Spartak Trnava: Frelih - Koštrna, Nwadike, Karhan - Holík, Kratochvíl, Procházka, Mikovič - Azango, Ďuriš, Skrbo

CS Universitatea Craiova: Isenko - Romančuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Stefan - Al Hamlawi, Balaram
.

