Spartak Trnava nastúpil proti Craiove
V útoku boli trio Philip Azango, Michal Ďuriš a Stefan Skrbo.
Autor TASR
Trnava 14. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpili na odvetný zápas 3. predkola Konferenčnej ligy proti rumunskému CS Universitatea Craiova s dvoma zmenami v zostave. V bránke chytal Žiga Frelih, pred ním hrali Kristián Koštrna, Patrick Nwadike a Patrick Karhan. V strede poľa štartovali Libor Holík, Miloš Kratochvíl, Roman Procházka a Martin Mikovič, v útoku trio Philip Azango, Michal Ďuriš a Stefan Skrbo. Tréneri poslali na trávnik tieto základné zostavy:
FC Spartak Trnava: Frelih - Koštrna, Nwadike, Karhan - Holík, Kratochvíl, Procházka, Mikovič - Azango, Ďuriš, Skrbo
CS Universitatea Craiova: Isenko - Romančuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Stefan - Al Hamlawi, Balaram
