Trnava nastúpila na zápas na pôde Craiovy
V obrane hrali Patrick Nwadike, Kristián Koštrna a Filip Twardzik, pred nimi Libor Holík, Roman Procházka, Miloš Kratochvíl a Martin Mikovič a vpredu trio Philip Azango, Michal Ďuriš a Erik Daniel.
Craiova 7. augusta (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava nastúpili na prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy 2025/2026 na ihrisku rumunského klubu CS Universitatea Craiova v bránke so Žigom Frelihom. V obrane hrali Patrick Nwadike, Kristián Koštrna a Filip Twardzik, pred nimi Libor Holík, Roman Procházka, Miloš Kratochvíl a Martin Mikovič a vpredu trio Philip Azango, Michal Ďuriš a Erik Daniel. Tímy vybehli pod vedením estónskeho rozhodcu Joonasa Jaanovitsa na trávnik v týchto zostavách:
Universitatea Craiova: Isenko – Romančuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu – Al Hamlawi, Balaram
Spartak Trnava: Frelih – Nwadike, Koštrna, Twardzik – Holík, Procházka, Kratochvíl, Mikovič – Azango, Ďuriš, Daniel
