Žilina neskladá zbrane, Staňo: Kým je šanca, ideme bojovať

Žilina 30. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina sa vo štvrtok od 20.30 pokúsia o menší futbalový zázrak. V odvetnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy UEFA proti poľskému tímu Rakow Čenstochová musia pre postup do ďalšej fázy zmazať manko 0:3 z prvého zápasu. Tréner Pavol Staňo verí, že jeho zverenci sa na zápas správne nastavia a strelia dôležitý prvý gól.



Práve ten môže byť podľa žilinského kormidelníka dôležitý pre ďalší vývoj zápasu. Žilinčania nezažívajú ideálny začiatok sezóny. V závere prípravy prehrali v štyroch zápasoch po sebe, následne podľahli Rakowu 0:3 a Niké ligu odštartovali bezgólovou remízou v Skalici. V oboch súťažných zápasoch zlyhali v ofenzíve. „Musíme sa oprieť o dobré veci, ktoré sme mali v tých zápasoch. Mali sme situácie na to, aby sme skórovali. Musíme sa koncentrovať na to, aby sme premenili šance, do ktorých sa dostaneme. Štvrtkový zápas bude o prvom góle, ktorý vytvorí obraz zápasu. Pokiaľ je šanca postúpiť, budeme bojovať. Keď dáme prvý gól, bude to zaujímavý zápas. Nepripúšťam si, že ho inkasujeme my,“ konštatoval Staňo.







Jeho tímu sa nevydaril najmä druhý polčas úvodného zápasu s Rakowom. Inkasoval v ňom všetky tri góly a na strely prehral enormne 0:21, z toho na bránku 0:8. „Nalejme si čistého vína - asi nikto nepočíta s tým, že to otočíme. Ja však verím, že ak dáme prvý gól a budeme v zápase, môže sa stať aj nemožné. Kľúčové je, aby sme boli správne nastavení. Máme kvalitu na to, aby sme to súperovi skomplikovali a aj postúpili,“ poznamenal Staňo na predzápasovej tlačovej konferencii.



Ofenzívny stredopoliar Michal Faško mohol v prvom polčase prvého zápasu nakloniť skóre na stranu MŠK. „Mohol som byť hrdina. Bol som blízko ku gólu i k asistencii. Nakoniec je to inak,“ mrzelo letnú posilu „šošonov.“ Aj on si uvedomuje, že Žilina je pred odvetou v ťažkej situácii, no prvý domáci zápas v sezóne velí tímu vydať zo seba maximum. „Je to náš prvý domáci zápas v sezóne a chceme v ňom ukázať to najlepšie z nás. Verím, že to nebude náš posledný zápas v tejto súťaži. Pozitívom je, že v Skalici sme si konečne udržali čisté konto. Verím, že to bude pozitívny impulz. V ofenzíve musíme byť odvážnejší aj trpezlivejší. Mohol by nám pomôcť aj tzv. škaredý gól. Z vlastnej skúsenosti viem, že hosťujúcim tímom sa hrá v Žiline ťažko. Aj my sa musíme postarať o to, aby to mal Rakow ťažké, pretože v prvom zápase sa na tie góly príliš nenadrel,“ povedal Faško. O duel je záujem aj medzi fanúšikmi. Žilinský klub mal 24 hodín pred úvodným výkopom predaných vyše 4500 vstupeniek a očakával aj príchod približne 800 priaznivcov poľského tímu.