Žilinu čaká v 2. predkole Raków Čenstochová, začne na pôde súpera

majstrovská vetva:



Levadia Tallinn/RFS - Iberia/Malmö



Žalgiris Vilnius/Hamrun Spartans - Shelbourne/Linfield



The New Saints/Shkëndija - Drita/Differdange



Olimpija Ľubľana/Kairat Almaty - FCSB/Inter Escaldes



Noah/Budučnost Podgorica - KuPS Kuopio/Milsami



Ludogorec/Dinamo Minsk - Egnatia/Breidablik







hlavná vetva:



FC Ballkani - Floriana FC/Haverfordwest County AFC



Viking FK - FK Željezničar/FC Koper



AEK Atény FC - PFC Levski Sofia/Hapoel Beer-Sheva FC



SS Tre Fiori F.C./FC Pjunik Jerevan - Györ ETO FC



Riga FC - Racing FC Union Luxemburg/FC Dila Gori



Raków Čenstochová - MŠK ŽILINA



Birkirkara FC/FC Petrocub - Sabah FC/NK Celje



FC Ararat-Armenia - FC Universitatea Kluž



Dundee United FC - FC UNA Strassen



Larne FC/FK Auda - FC Šeriff Tiraspoľ/FC Priština



FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - FC Urartu/FC Neman Grodno



FC Vaduz - Dungannon Swifts FC



Silkeborg IF - KA Akureyri



Rosenborg BK - FK Banga



Atltic Club d'Escaldes/F91 Diddeleng - FC Dinamo City



FK Austria Viedeň - Spaeri FC



NK Varaždin - CD Santa Clara



FK Kauno Žalgiris/Penybont FC - Valur/FC Flora Tallinn



Paksi FC/CFR 1907 Kluž - NK Maribor



KF Vllaznia/BFC Daugavpils - FC Mališevo/Víkingur Reykjavík



Hammarby Fotboll - R. Charleroi SC



FK Radnički 1923 - SJK Seinäjoki/KÍ Klaksvík



FK Novi Pazar - Jagiellonia Bialystok



FC Polissja - FK Borac/FC Santa Coloma



La Fiorita 1967/FC Vardar - FC Lausanne-Sport



Havnar Bóltfelag - Bröndby IF



FC Olexandrija - AEK Larnaca FC/FK Partizan Belehrad



Hibernians FC - FC SPARTAK TRNAVA/BK Häcken



St. Patrick's Athletic/FC Hegelmann- Nomme Kalju FC/FK Partizani Tirana



AIK Štokholm - FCB Magpies/Paide Linnameeskond



FK Sarajevo - Universitatea Craiova



Aris Limassol - Puskásova Akadémia



St Joseph's FC/Cliftonville FC - Shamrock Rovers FC



FC Šachtar Doneck/Ilves Tampere - AZ Alkmaar



PFC Zire - HNK Hajduk Split



PFC Arda Kardžali 1924 - NSÍ Runavík/HJK Helsinki



Legia Varšava/FC Aktobe - Sparta Praha



FC Zimbru Kišiňov - FC Astana



FK Dečič/FC Sileks - Rapid Viedeň



FC Torpedo-Belaz/FK Rabotnički - Maccabi Haifa FC



Araz-Naxcivan PFK - Aris Solún



Omonoia Nikózia - FC Torpedo Kutaisi/FC Ordabasy



PFC Černo More - Istanbul Basaksehir



FK Sutjeska-Nikšič/FC Dynamo Brest - Beitar Jeruzalem FC



Nyon 18. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra MŠK Žilina sa v 2. predkole Konferenčnej ligy 2025/26 stretnú s poľským Rakówom Čenstochová. Súperom DAC Dunajská Streda bude úspešnejší zo súboja medzi arménskym Urartu a víťazom Bieloruského pohára Neman Grodno. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.„Šošoni“ figurovali medzi nenasadenými tímami, kým DAC, ktorý hral baráž o poslednú slovenskú miestenku do Európy, bol nasadený. Prvé duely 2. predkola sú na programe 24. júla, odvety sa uskutočnia 31. júla. MŠK sa najprv predstaví na pôde súpera a o týždeň na to pod Dubňom. DAC začne doma, hrozí mu však vyradenie zo súťaže a postup jeho súpera do 3. predkola bez boja. UEFA môže k tomuto kroku pristúpiť pre potenciálny konflikt záujmov, keďže majiteľ dunajskostredského klubu Oszkár Világi vlastní aj maďarský ETO FC Győr, ktorý takisto figuruje v Konferenčnej lige.MŠK mohol dostať za súpera aj FC Astana, víťaza duelu medzi fínskym SJK Seinäjoki a KÍ Klaksvík (Faerské Ostrovy), nórsky Rosenborg BK alebo úspešnejšieho z duelu medzi FCB Magpies (Gibraltár) a Paide Linnameeskond (Estónsko). Na DAC čakali v osudí okrem jedného z arménsko-bieloruskej dvojice aj ukrajinská FC Olexandrija, zdolaný z duelu 1. predkola EL Paksi - CFR 1907 Kluž, či Levski Sofia - Hapoel Beer-Sheva (Izrael). V hre bolo aj azerbajdžanské Zire, s ktorým vypadli v 2. predkole vlani.Spartak Trnava v prípade vypadnutia v prvom predkole Európskej ligy so švédskym BK Häcken narazí v druhom predkole KL na držiteľa Maltského pohára Hibernians.