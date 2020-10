Amsterdam 5. októbra (TASR) – Holandský futbalista Davy Klaassen bude opäť hrať za Ajax Amsterdam. S tímom sa dohodol na štvorročnej zmluve. Ajax zaplatí za ofenzívneho stredopoliara Werderu Brémy 14 miliónov eur.



Odchovanec akadémie historicky najúspešnejšieho holandského klubu už v jeho drese strelil 55 gólov v 181 zápasoch. V roku 2017 prestúpil do Evertonu a o rok na to do Brém. „Som šťastný, že som späť. Cítim, akoby som prišiel domov. Vždy som bol spojený s týmto klubom, teším sa na to, že si opäť oblečiem dres Ajaxu," povedal podľa DPA šestnásťnásobný reprezentant Holandska.