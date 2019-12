Bundesliga: Klinsmann označil januárový odchod Dudu z Herthy za možný

Berlín 30. decembra (TASR) - Odchod slovenského futbalového reprezentanta Ondreja Dudu z Herthy Berlín už v januárovom prestupovom termíne označil kouč Jürgen Klinsmann za dosť možný. Hertha začala už v nedeľu ako prvý bundesligista prípravu na jarnú časť sezóny.



"Jeho odchod je dosť možný," povedal Klinsmann pre agentúru SID k situácii okolo Dudu, ktorý po jeho príchode na lavičku stratil miesto v základnej zostave. Podľa Klinsmanna je vďaka miliónom od investora Larsa Windhorsta situácia v berlínskom klube úplne iná ako v minulosti a môže sa obzerať aj po posilách, na ktoré predtým neboli prostriedky.



"Sme teraz v úplne inej lige. Môžeme sa pýtať aj na hráčov, ktorí v minulosti presahovali našu kategóriu. Je to niečo nové, skvelé," vyhlásil Klinsmann, ktorý ale nechcel potvrdiť možné príchody Granita Xhaku z Arsenalu a Juliana Draxlera z Paríža St. Germain. Z tréningového procesu už uvoľnil 34-ročného Salomona Kaloua a ten si tak môže hľadať nové pôsobisko.



Výprava Herthy odcestuje 2. januára na tréningový pobyt do Orlanda na Floride, kde bude do 10. januára.