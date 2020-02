Bundesliga: Klinsmann oznámil rezignáciu na post trénera Herthy

Berlín 11. februára (TASR) - Tréner Jürgen Klinsmann vydržal na lavičke nemeckého futbalového prvoligistu Hertha Berlín iba 76 dní. V utorok na Facebooku oznámil rezignáciu, pre agentúru SID to potvrdil aj jeho konzultant Roland Eitel.



Päťdesiatpäťročný Klinsmann prevzal mužstvo na konci novembra po Antem Čovičovi. Pôvodne prišiel do klubu ako poradca nového majiteľa Larsa Windhorsta. Ako dôvod rezignácie uviedol nedostatok podpory: "Ako hlavný tréner potrebujem dôveru kompetentných, ale to sa nestalo."



Herthu viedol v deviatich zápasoch I. bundesligy, z ktorých získal iba deväť bodov. Berlínčania figurujú na 14. mieste v ligovej tabuľke.