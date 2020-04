Klopp a Henderson vyjadrili podporu rodinám nešťastia v Hillsborough

Liverpool 15. apríla (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp a kapitán tímu Jordan Henderson vyjadrili podporu rodinám 96 fanúšikov, ktorí zahynuli pri nešťastí na štadióne v Hillsborough. Na liverpoolskom štadióne Anfield Road sa mala v stredu konať tradičná pietna spomienka, pre opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu ju však museli zrušiť.



Nešťastie sa stalo pred 31 rokmi v Sheffielde počas semifinále FA Cupu medzi Liverpoolom a Nottinghamom Forest. Polícia vtedy vpustila na už preplnenú tribúnu fanúšikov Liverpoolu niekoľko tisíc ďalších priaznivcov. Na štadióne vypukla obrovská tlačenica, v ktorej ušliapali 96 ľudí a viac ako 700 bolo zranených. Nešťastie potom viedlo k prijatiu rozsiahlych bezpečnostných opatrení na futbalových štadiónoch v celej Veľkej Británii.



"Pre náš klub je dnešok najdôležitejším dátumom v roku. Mysleli sme si, že budeme spolu na Anfielde, ale to nie je možné. Jediná vec, ktorú môžeme povedať je, že myslíme na zosnulých fanúšikov a ich rodiny," uviedol Klopp vo videu.



Podporu vyjadril aj Kenny Dalglish, ktorý bol v čase tragédie tréner Liverpoolu. Toho minulý týždeň prepustili z nemocnice, kde ho hospitalizovali na ochorenie COVID 19. Za hráčov sa prihovoril kapitán Henderson: "Dnes je deň, keď sme mali byť všetci spolu na štadióne, aby sme si uctili životy 96 ľudí, ktorí išli na futbalový zápas a nikdy sa nevrátili domov. V mene všetkých hráčov v Liverpoole chcem povedať, že myslíme na všetkých, ktorých sa to týka."