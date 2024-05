Klopp o roztržke so Salahom: Všetko je vyriešené

Liverpool 3. mája (TASR) - Tréner Jürgen Klopp v piatok uviedol, že jeho spor s Mohamedom Salahom je úplne vyriešený a dodal, že vzťah s hviezdnym útočníkom nebude natrvalo poškodený. Kouč Liverpoolu sa dostal s egyptským futbalistom do roztržky minulý týždeň, k incidentu došlo pred nástupom 31-ročného útočníka na trávnik v sobotnom dueli Premier League proti West Hamu (2:2).



Klopp a Salah sa dostali do konfrontácie pri postrannej čiare. Keď bol Salah po zápase požiadaný, aby sa vyjadril k incidentu, egyptský reprezentant uviedol: "Ak prehovorím dnes, bude požiar." O týždeň neskôr Klopp povedal: "Nie je žiadny problém. Keby sme sa nepoznali tak dlho, neviem, ako by sme to riešili, ale poznáme sa tak dlho a rešpektujeme sa až príliš, že to naozaj nie je nič vážne."



Klopp, ktorý na konci sezóny opustí Liverpool po takmer deviatich rokoch, dostal otázku, či by mal byť 31-ročný Salah súčasťou plánov nového trénera. Salah je hráč Liverpoolu od roku 2017. "Už som povedal, aký je to hráč. Že je neuveriteľný. Ale nemyslím si, že by som o tom mal hovoriť ja. Rozhodnú o tom iní ľudia, najmä Mo."