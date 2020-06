Klopp opäť vyzval fanúšikov, aby oslavovali v súkromí

Liverpool 29. júna (TASR) – Tréner čerstvých majstrov z Liverpoolu Jürgen Klopp vyzval fanúšikov, aby oslavovali prvý titul vo futbalovej Premier League po 30 rokoch v súkromí a aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



O definitíve zisku titulu rozhodla štvrtková prehra Manchestru City na ihrisku londýnskej Chelsea 1:2. Liverpool má sedem kôl pred koncom súťaže na čele tabuľky nedostihnuteľný náskok 23 bodov. Fanúšikovia "The Reds" sa vo štvrtok v noci zhromaždili v hojnom počte pred štadiónom Anfield a majstrovské oslavy pokračovali na druhý deň na nábreží rieky Mersey.



„Keď bude správny čas, budeme oslavovať. No teraz, prosím zostaňte doma čo najviac. Nie je čas na to byť vo veľkom počte v centre meste, alebo pred futbalovými ihriskami," napísal Klopp v liste adresovanom fanúšikom, ktorý publikoval denník Liverpool Echo.



„Všetci sme urobili toľko v boji proti COVID-19 a toto úsilie nemôžeme premrhať. Prosím oslavujte, ale oslavujte bezpečným spôsobom a v súkromí, aby sme neriskovali ďalšie šírenie tejto hroznej choroby v našej komunite," dodal Klopp.



Liverpoolska polícia vydala v piatok nariadenie o zákaze majstrovských osláv v meste po tom, čo priaznivci "The Reds" slávili v uliciach druhý deň po sebe napriek tomu, že v Anglicku platí zákaz zhromažďovania či povinnosť udržiavať odstup. Nariadenie platí až do nedele.



Nepovolené oslavy navyše budú mať pre niektorých fanúšikov trestnoprávnu dohru. Koniec tridsaťročného čakania na majstrovskú trofej vyvolal v meste eufóriu, oslavy však v mnohých prípadoch prerástli do vandalizmu.



Polícia obvinila devätnásťročného muža z poškodzovania cudzej veci po tom, ako počas piatkových osláv vystrelil svetlicu na historickú budovu a spôsobil požiar na prvom poschodí.



Na inom mieste polícia zatkla a následne obvinila 26-ročného priaznivca, ktorý napadol iného muža a spôsobil mu ťažké zranenie hlavy. Celkovo skončilo v rukách strážcov zákona pätnásť ľudí, podľa agentúry DPA zranenia utrpelo 34 ľudí, traja sú vo vážnom stave.



V Británii sa novým koronavírusom nakazilo vyše 311 000 ľudí, v pondelok evidovali v krajine od vypuknutia pandémie už 43 550 úmrtí. Viac ako 1500 z nich bolo v liverpoolskom regióne. Informovala agentúra AP.